Испания разместила гособлигации на 1,9 млрд евро

Минфин Испании разместил гособлигации с различными сроками погашения на общую сумму 5 миллиардов евро, при этом доходность десятилетних бумаг опустилась до минимума с 2006 года, сообщает агентство Dow Jones, передает Прайм.

Размещение прошло по верхней границе запланированного коридора в 4-5 миллиардов евро.

Долговых ценных бумаг со сроком погашения в апреле 2024 года было продано на 1,976 миллиарда евро, ставка составила 3,8%. Спрос превысил предложение в 1,93 раза.

Инвесторы также приобрели бумаги со сроком погашения в апреле 2019 года на сумму 2,236 миллиарда евро, доходность составила 2,263% против 2,524% на предыдущем аукционе 6 февраля. Спрос на бумаги превысил предложение в 1,82 раза против 1,68 раза в ходе прошлого размещения.

Кроме того, ведомство продало бонды со сроком погашения в октябре 2044 года на 798 миллионов евро. Доходность бумаг составила 4,56%, а спрос превысил предложение в 2,87 раза.

Читайте такжеАмериканский фонд Franklin Templeton скупил треть гособлигаций Украины - СМИ

"Все три выпуска облигаций были выкуплены, что подтверждает интерес рынка к испанским долговым бумагам. Испанская экономика стала сильнее по сравнению с прошлым годом, а предстоящий обзор (рейтингового агентства - ред.) Moody's, как ожидается, подтвердит позитивный эффект от мер консолидации бюджета и структурных реформ", - заявила экономист Newedge Анна-Лиза Пьяцца.

Читайте такжеИрландская биржа отложила размещение евробондов Украины на $2 млрд