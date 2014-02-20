Индекс Украинской биржи вырос на 3,86%, индекс ПФТС снизился на 0,06%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 20 февраля, вырос на 3,86% – до 905,23 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 18,924 млн грн, из них на фондовом рынке – 12,607 млн грн, на срочном рынке – 6,316 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрнафты" (+9,74%), «Азовстали» (+6,61%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,06% – до 299,97 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 7,456 млн грн.

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