Украина отказалась от выпуска евробондов на $2 млрд для привлечения российского кредита

Украина отказалась от выпуска евробондов на 2 млрд долл., ранее планируемых к размещению на Ирландской фондовой бирже в рамках привлечения очередного транша российского кредита, но исключенных из официального листинга биржи сразу же после обострения политической ситуации в стране.

Об этом говорится в сообщении биржи, опубликованном на официальном сайте.

«Несмотря на одобрение и публикацию Центробанком Ирландии проспекта эмиссии евробондов от 17 февраля, эмитент этим сообщением подтвердил, что бумаги выпускаться не будут», - говорится в сообщении биржи.

Читайте такжеИрландская биржа отложила размещение евробондов Украины на $2 млрдРешение о дополнительном выпуске бумаг на 2 млрд долл. было принято в конце января. Тогда же ожидалось размещение бондов и привлечение очередного транша российского кредита. Однако отставка правительства и затягивание процесса формирования нового Кабинета министров в Украине обусловили нежелание российской стороны предоставлять финансирование.

Вместе с тем, в понедельник, 17 февраля, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что Россия может выкупить украинские евробонды уже до конца текущей недели. Тогда же Украина разметила бумаги на Ирландской фондовой бирже, сообщившей о включении украинских бумаг в официальный листинг.

Однако уже в среду, 19 февраля, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока вопрос выкупа украинских бумаг остается открытым в связи со значительным обострением внутриполитической ситуации в Украине и ростом насилия в стране. В тот же день Ирландская фондовая биржа сообщила, что решение от 17 февраля о включении в листинг и размещении дополнительной эмиссии двухлетних еврооблигаций Украины в объеме 2 млрд долл. под 5% годовых с погашением в 2015 году было ошибочным, и отменила листинг и допуск к торгам по евробондам.

Такое решение наряду с эскалацией конфликта стало дополнительным фактором массовой продажи украинских бумаг на мировых финансовых рынках. По информации агентства Bloomberg, доходность украинских бумаг подскочила до исторического максимума сначала в 33,9%, а потом и до 42%.

Кроме того, стало известно, что украинскими бумагами интересуются преимущественно рыночные спекулянты. В частности, один из крупнейших инвестиционных фондов США Franklin Templeton, оперирующий пенсионными активами и государственными долговыми бумагами разных стран и выкупивший в августе текущего года пятую часть прямого внешнего долга Украины, осуществил еще одну сделку по покупке украинских государственных евробондов и стал крупнейшим кредитором Украины, сконцентрировав в своих руках 6,4 млрд долл. прямого государственного долга страны, что составляет около четверти всего суверенного государственного долга. По данным Государственной службы статистики, внешний долг правительства в декабре вырос на 1,965 млрд долл., или 7,58%, - до 27,901 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, договоренность о предоставлении Украине кредита со стороны Российской Федерации в объеме 15 млрд долл. была достигнута на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича в декабре 2013 года. Первый транш в объеме 3 млрд долл. Украины получила в конце декабря 2013 года.