Украинские акции на Варшавской бирже продолжают рекордное падение

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинский индекс завершил торги четверга на уровне 404,11 пункта, что на 4% ниже, чем днем ранее, а в ходе торгов установил новый исторический минимум на уровне 402,52 пункта.

WIG Ukraine просел на фоне около 0,9% минуса основных индикаторов Варшавского фондового рынка.

Читайте такжеАкции украинских агрохолдингов на зарубежных биржах продолжают падатьБольше всего подешевели акции Ovostar (-9%), Аgroton (-6,1%), а также двух крупнейших на Варшавской бирже украинских компаний, - Astarta (-5,1%) и Kernel (-4,7%).

Подорожали только акции IMC и Milkiland (на 0,8-0,9%), а также спекулятивные бумаги Westa, Coal Energy, Sadovaya Group (на 4-11%).

Объемы торгов украинскими бумагами по сравнению со средой увеличились примерно на 45% - до 10 млн долл.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine, который с прошлой пятницы начал восстанавливаться после очередного исторического минимума, со вторника опять начал резко снижаться из-за обострения политической ситуации в Украине. В среду индекс просел почти на 5% после около 2,5% днем ранее.

Запущенный в мае 2011 года украинский индекс с базовых 1000 пунктов закончил 2012 год 25% минусом, а годом ранее просел на 35,5%.

На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect.