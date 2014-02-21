Доходность украинских евробондов выросла до исторического максимума

Доходность десятилетних украинских суверенных евробондов со сроком погашения в 2023 году выросла до исторического максимума в 10,32% при ставке купона при размещении бумаг в 7,5%-7,6%, сообщает РИА-Новости.

«Доходность выпуска с погашением в 2023 году по состоянию на 15.36 (по московскому времени, 13.36 по киевскому - УНИАН) опустилась до 10,32%», - сообщает агентство.

В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, а в апреле - на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%.

В то же время, ранее исторический максимум был установлен и для евробондов со сроком погашения в июне 2014 года. Процентная ставка по займу, по данным агентства Bloomberg, выросла до рекордных 42%.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 20 февраля Украина отказалась от выпуска евробондов на 2 млрд долл., ранее планируемых к размещению на Ирландской фондовой бирже в рамках привлечения очередного транша российского кредита, но исключенных из официального листинга биржи сразу же после обострения политической ситуации в стране.

Кроме того, стало известно, что украинскими бумагами интересуются преимущественно рыночные спекулянты. В частности, один из крупнейших инвестиционных фондов США Franklin Templeton, оперирующий пенсионными активами и государственными долговыми бумагами разных стран и выкупивший в августе текущего года пятую часть прямого внешнего долга Украины, осуществил еще одну сделку по покупке украинских государственных евробондов и стал крупнейшим кредитором Украины, сконцентрировав в своих руках 6,4 млрд долл. прямого государственного долга страны, что составляет около четверти всего суверенного государственного долга.

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По данным Государственной службы статистики, внешний долг правительства в декабре вырос на 1,965 млрд долл., или 7,58%, - до 27,901 млрд долл.