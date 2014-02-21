Google выпустила облигации впервые за три года

Американская Google впервые за три года продала корпоративные облигации на сумму $1 млрд с целью рефинансирования уже истекших облигационных займов, передает Вести.Эконоика.

Интернет-поисковик выпустил 10-летние бонды под 62,5 базисного пункта, что по ставке примерно соответствует американским гособлигациям.

Выпуск корпоративных бумаг направлен на погашение существующего займа в $1 млрд с купонным доходом в 1,25%. Об этом говорится в заявлении Google для американского регулятора рынка ценных бумаг.

Инвесторы говорят, что сейчас на счетах и в краткосрочных обязательствах Google числится $60,7 млрд, однако компания не использует данные активы для погашения облигационных долгов, предпочитая выпускать новый облигационный заем.

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Напомним, что квартальные результаты Google в последнем отчетном периоде превзошли ожидания аналитиков, несмотря на снижение ценников на рекламные объявления и не слишком удачные результаты дочерней Motorola, которая скоро отойдет компании Lenovo.

Чистая прибыль в IV квартале 2013 г. составила $3,38 млрд против $2,89 млрд годом ранее. В пересчете на обыкновенную акцию прибыль составила $9,90 на акцию, годом ранее цена за ценную бумагу равнялась $8,62. За исключением некоторых пунктов прибыль на акцию составила $12,01, лишь немного не дотянув до эстимейта в $12,20 за акцию.