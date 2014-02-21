Индекс Украинской биржи вырос на 3,17%, индекс ПФТС - на 5,66%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 21 февраля, вырос на 3,17% – до 933,91 пунктов, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 25,967 млн грн, из них на фондовом рынке – 18,399 млн грн, на срочном рынке – 7,568 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Авдеевского коксохимического завода (+9,77%), «Донбассэнерго» (+7,17%).

Индекс ПФТС по итогам торгов вырос на 5,66% – до 314,83 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 211,448 млн грн.

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