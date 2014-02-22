Moody's повысило рейтинг Испании

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Испании на один пункт – до "Baa2" с "Baa3", передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Прогноз по рейтингу страны оценивается агентством как позитивный.

В качестве причины позитивного рейтингового действия аналитики Moody's называют успехи в экономических реформах и потенциал для дальнейшего роста экономики.

В конце прошлого года Moody's на основании признаков улучшения экономики и финансовой системы Испании улучшило прогноз по рейтингу "Baa3" страны до стабильного с негативного.

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