Украинские акции на Варшавской бирже отыгрывают потери

Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG Ukraine в пятницу после подписания соглашения о разрешении кризиса в Украине подскочил на 6,3%, закрывшись на максимальных значениях торгов.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинский индикатор завершил торги на уровне 429,62 пункта после достигнутого днем ранее очередного исторического минимума в 402,52 пункта.

По итогам недели WIG Ukraine потерял около 2%.

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В пятницу подорожали бумаги 10 из 11 компаний, акции которых котируются на главной площадке Варшавской биржи. Единственным исключением стали спекулятивные акции Sadovaya Group, потерявшие около 1,5%.

Больше всего подскочили в цене бумаги IMC (+9,6%) и двух крупнейших украинских эмитентов на Варшавской биржи - Kernel и Astarta: на 6,3% и 8,5% соответственно.

Рост других компаний составил 3-5%.

Объем торгов бумагами украинских эмитентов составил почти 9 млн долл. после 10 млн долл. днем ранее.

Украинский индикатор в пятницу вырос на фоне повышения основных индексов Варшавской биржи на менее 1%.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine закончил январь снижением на 4,5%, продолжив падение в феврале из-за обостряющегося политического кризиса в стране.

Запущенный в мае 2011 года украинский индекс с базовых тысячи пунктов закончил 2012 год 25% минусом, а годом ранее просел на 35,5%.

На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect.