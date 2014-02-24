Украинские акции демонстрируют рекордный рост

Украинский рынок акций на торгах в понедельник растет – индекс украинских акций UX по состоянию на 14:38 вырос на 16,68%, до 1089 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидерами повышения стали акции «Азовстали» (+31,8%), «Донбасэнерго» (+28,84%), «Райфайзен банка Аваль» (+21,92%).

В связи с ростом значения индекса украинских акций более чем на 15% торги на бирже были приостановлены по решению котировочной комиссии Украинской биржи до 14:36

Индекс ПФТС вырос на 2,21% - до 321,8 пункта.

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