Риск дефолта по еврооблигациям Украины снизился до 46%

Стоимость страховки за риск (кредитно-дефолтные свопы CDS) по займам Украины снизилась до 946 базовых пунктов с 1220 пунктов по состоянию на 21 февраля, говорится в сообщении аналитической компании CMA.

Текущий уровень CDS означает, что стоимость страховки от дефолта по облигациям для инвесторов, владеющим украинскими обязательствами на 10 млн долл., подешевела на 274 тыс. долл. в год, что удешевляет стоимость займов для Украины.

По данным компании, риск дефолта по еврооблигациям Украины по состоянию на 24 февраля снизился до 46,42%, тогда как 21 февраля это показатель составлял 55,22%.

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Как сообщал УНИАН, 19 февраля стоимость страховки за риск (кредитно-дефолтные свопы CDS) по займам Украины выросла до 1299 базовых пунктов максимального значения с конца 2009 года.

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