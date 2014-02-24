«Укртелеком» назначил директором компании топ-менеджера «Астелита»

Ранее должность директора компании занимал Игорь Кравец

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» назначил директором Юрия Курмаза, ранее занимавшего пост директора по корпоративным отношениям компании «Астелит» (ТМ life:). Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссиии по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно сообщению, наблюдательный совет «Укртелекома» принял решение о смене директора на заседании 19 февраля. Ранее должность директора компании занимал Игорь Кравец. Как сообщал УНИАН, 10 февраля «Укртелеком» назначил председателем компании Александра Баринова, ранее занимавшего должность исполнительного директора мобильного оператора «Астелит». Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи является лидером рынка интернета. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Акционерами компании «Астелит» являются Turkcell (Турция) – 55% и СКМ – 45%.

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