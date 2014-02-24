Индекс Украинской биржи вырос на 15%, индекс ПФТС - на 13%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 24 февраля, вырос на 15,21% – до 1046,6 пунктов, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 36,796 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,884 млн грн, на срочном рынке – 8,912 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Енакиевского металлургического завода (+29,8%), «Азовстали» (+24,59%).

Индекс ПФТС по итогам торгов вырос на 13,05% – до 355,91 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 320,404 млн грн.

Читайте такжеУкраинские акции демонстрируют рекордный рост