Индекс Украинской биржи вырос на 15%, индекс ПФТС - на 13%
18:00, 24 февраля 2014Фондовый рынок
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Общий объем торгов на Украинской бирже составил 36,796 млн грн
Общий объем торгов на ПФТС составил 320,404 млн грн / tomsk.ru
Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 24 февраля, вырос на 15,21% – до 1046,6 пунктов, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 36,796 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,884 млн грн, на срочном рынке – 8,912 млн грн.
Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Енакиевского металлургического завода (+29,8%), «Азовстали» (+24,59%).
Индекс ПФТС по итогам торгов вырос на 13,05% – до 355,91 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 320,404 млн грн.
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