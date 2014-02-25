Украинские акции на Варшавской бирже за день выросли еще на 6%

Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine завершил торги понедельника ростом на 5,8% после рывка на 6,3% в пятницу на фоне новости о подписании соглашения об урегулировании политического кризиса в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, украинский индикатор вырос на фоне повышения основных индексов польской фондовой биржи на около 1,5%, завершив торги на уровне 454,62 пункта.

Объем торгов акциями украинских эмитентов вырос до около 11 млн долл. с 9 млн долл. в пятницу.

В ходе вчерашних торгов подорожали бумаги всех компаний из Украины на главной площадке ВФБ, кроме судоходной KDM Shipping, подешевевшей на 1,5%.

Без учета спекулятивных акций, больше всего поднялись в цене бумаги IMC (+11,6%), Ovostar (+8,7%) и входящего в "голубые фишки" Kernel (+6,4%).

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Как сообщал УНИАН, в прошлый четверг украинский индекс на фоне обострения политической ситуации в Украине достиг нового исторического минимума - с момента своего запуска в мае 2011 года - на уровне 402,52 пункта.

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На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect.