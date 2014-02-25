Украинский фондовый рынок продолжает уверенный рост

На украинском рынке акций на торгах во вторник, 25 февраля, продолжается уверенный рост – индекс Украинской биржи UX по состоянию на 11:00 вырос на 3% - до 1108,30 пункта, сообщает сайт биржи.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 8,1 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 6,3 млн грн. Лидерами роста стали акции Енакиевского метзавода (+19,17%), «Укрнафты» (+10,80%).

Индекс ПФТС во вторник вырос на 3,91% - до 369,82 пункта, общий объем торгов составил 103,9 тыс. грн.

Напомним, по итогам торгов 24 февраля индекс Украинской биржи вырос на рекордные 15,21%.