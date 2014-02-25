Снятие политической напряженности в Украине вызвало ралли на рынке акций

Украинский рынок акций на торгах 24 февраля показал настоящее ралли, реагируя на снятие политической напряженности в стране и надежду на восстановление сотрудничества с Международным валютным фондом, говорится в аналитическом отчете инвесткомпании Eavex Capital, которым располагает УНИАН.

В отчете отмечается, что индекс Украинской биржи взлетел на 15% по итогам дня, достигнув отметки 1075 пунктов. Последний раз данный уровень наблюдался в сентябре 2012 года. В связи со столь бурным ростом на бирже даже приходилось приостанавливать торги для стабилизации котировок.

В лидерах подъема были бумаги металлургического сектора, акции «Азовстали» и «Енакиевского меткомбината» подскочили в цене на 25% и 30% соответственно. Как отмечается в отчете, столь значительное движение вверх именно по данным акциям частично объясняется закрытием по ним коротких позиций.

Фьючерсные контракты с исполнением в марте в понедельник подскочили в цене почти на 23%, спред к базовому активу на закрытии составил внушительные +75 пунктов. «Данный спред даёт основания предполагать оптимистичный настрой участников рынка на ближайшие несколько недель», - отметили в компании.

Читайте такжеУкраинские акции на Варшавской бирже за день выросли еще на 6%

На рынке украинских еврооблигаций вчера также преобладал позитив. Котировки суверенных евробондов с погашением в 2023 году продемонстрировали рост на 5 процентных пунктов, доходность к погашению снизилась до уровня 9%.