Крупнейшая биржа по торговле биткоин Mt Gox приостановила торги

Крупнейшая биржа по торговле электронной валютой - биткоин Mt Gox приостановила работу на волне сообщений о крупных хищениях в результате атаки хакеров, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщила британская радиостанция Би-Би-Си, зарегистрированная в Токио виртуальная биржа остановила свою работу в полдень по токийскому времени, ее сайт в интернете заблокирован.

"Нынешнее развитие событий стало результатом публикации данных, согласно которым с биржи пропало 744 тыс. биткоин на сумму в $350 млн по текущем курсу", - отмечают СМИ.

Через созданную в 2009 году Mt Gox проходит около половины всех транзакций с использованием биткоин.

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