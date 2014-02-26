S&P снизило рейтинги четырех городов Украины и Крыма

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's вслед за снижением суверенного рейтинга Украины понизила долгосрочный кредитный рейтинг Киева, Ивано-Франковска, Днепропетровска, Львова и Автономной Республики Крым до уровня "ССС" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

Одновременно были снижены рейтинги в национальной валюте до уровня "uaB-". Прогнозы по рейтингам негативные.

"Кредитные рейтинги были понижены вслед за понижением суверенных кредитных рейтингов Украины... Они отражают нашу оценку системы общественных финансов Украины как «волатильную и недофинансированную», что обусловливает относительно низкий уровень благосостояния, «негативное» финансовое управление, низкую финансовую гибкость, а также «негативные» показатели ликвидности", - подчеркнули в агентстве.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля S&P понизило суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС» с негативным прогнозом. Одновременно агентство подтвердило рейтинги страны по обязательствам в национальной валюте на уровне «В-/В», а также рейтинг Украины по национальной шкале на уровне «uaBB+».

Кроме того, Standard & Poor's пересмотрело ряд макропоказателей Украины, включая показатель госдолга и курс национальной валюты, спрогнозировав рост госдолга до 43% ВВП и снижение курса гривни до 10 грн за доллар. S&P также пересмотрело рейтинги трех украинских банков.