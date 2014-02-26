На украинском фондовом рынке наблюдается снижение

На украинском фондовом рынке впервые с начала недели наблюдается снижение – индекс Украинской биржи UX по состоянию на 10:54 снизился на 1,26% - до 1078,51 пунктов, сообщает сайт биржи.

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Общий объем сделок составил 2,59 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 2 млн грн. Лидерами снижения являются акции «Донбассэнерго», при этом сделки заключаются только по отдельным ценным бумагам, входящим в индексную корзину.

Индекс ПФТС снизился на 0,27% - до 379,17 пункта, общий объем сделок составил 241,4 тыс. грн.

Снижение также наблюдается и на европейских торговых площадках – индекс FTSE 100 снизился на 0,25%, индекс Dax – на 0,03%.

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