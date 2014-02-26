Плановый аукцион Минфина по размещению ОВГЗ не состоялся, сегодня - внеплановый

Плановый аукцион Министерства финансов Украины по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 25 февраля, не состоялся, и Минфин объявил о проведении внепланового аукциона в среду, 26 февраля, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин намерен предложить инвесторам облигации в национальной валюте сроком обращения 5 лет.

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 13 февраля привлек в госбюджет 1,655 млрд грн, 11 февраля - 1,151 млрд грн, 4 февраля - 209,266 млн грн. В феврале Минфин планировал провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ - 25 февраля.

По состоянию на 25 февраля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 267,833 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 161,469 млрд грн, в собственности банков - 81,705 млрд грн, нерезидентов - 13,247 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 24 февраля, с начала года в госбюджет поступило 7,201 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 10,255 млрд грн, на обслуживание госдолга - 4,549 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

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