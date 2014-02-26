Доходность по еврооблигациям Украины снова растет из-за падения гривни

Доходность по еврооблигациям Украины объемом 1 млрд долларов с погашением 4 июня текущего года вновь превысила 30%, установившись на отметке 30,79% (по состоянию на 12:55 мск), сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Рекордной отметкой для этих бумаг стала доходность 33,94%, установленная 19 февраля, когда гражданские протесты в Украине достигли максимальной напряженности, а договор Виктора Януковича с представителями оппозиции еще не был подписан.

После подписания договора о досрочных президентских выборах и возвращении Конституции 2004 года, а также заявлениях Европарламента о готовности предоставить Украине финансовую помощь в размере 20 млрд долларов доходности евробондов с погашением в июне упали почти вдвое - до 17% годовых.

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Однако, на фоне падения гривни к доллару до исторических минимумов, доходности облигаций стали возвращаться к достигнутым максимумам.

Как сообщал УНИАН, сегодня к закрытию межбанковского валютного рынка Украины гривня снизилась по отношению к доллару до уровня 10,50.