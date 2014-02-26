Минфин привлек 1,5 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа в среду, 26 февраля, привлекло в государственный бюджет 1,5 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, все средства привлечены в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 5 лет под 11,5% годовых по единственной поданной заявке.

Ранее размещение 5-летних облигаций проводилось под 14,25% годовых, таким образом, стоимость займов для Минфина снизилась на 2,75 п.п.

Напомним, что плановый аукцион Минфина по размещению ОВГЗ во вторник, 25 февраля, не состоялся, и Минфин объявил о проведении внепланового аукциона в среду, 26 февраля, сегодня утром.

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 13 февраля привлек в госбюджет 1,655 млрд грн, 11 февраля - 1,151 млрд грн, 4 февраля - 209,266 млн грн. В феврале Минфин планировал провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ - 25 февраля.

По состоянию на 26 февраля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 269,458 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 161,450 млрд грн, в собственности банков - 83,046 млрд грн, нерезидентов - 13,565 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 24 февраля, с начала года в госбюджет поступило 7,201 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 10,255 млрд грн, на обслуживание госдолга - 4,549 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.