Украина выплатила 353,9 млн грн по облигациям внутреннего госзайма
Министерство финансов 26 февраля осуществило выплату вовремя и в полном размере.
Министерство финансов Украины осуществило выплату по обслуживанию облигаций внутреннего государственного займа на сумму 353,932 млн грн, сообщается на сайте Минфина.
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“Министерство финансов 26 февраля вовремя и в полном размере осуществило выплату по обслуживанию облигаций внутреннего государственного займа. Общая сумма платежа составила 353 931 572,5 грн”, - говорится в сообщении министерства.
Как сообщал УНИАН, Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.
По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 год.
Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.