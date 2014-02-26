Значительный рост украинских акций продолжается

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 26 февраля, вырос на 2,59% – до 1120,64 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 29,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,6 млн грн, на срочном рынке – 5,7 млн грн.

Читайте такжеСнятие политической напряженности в Украине вызвало ралли на рынке акций

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Азовстали»(+6,49%) и «Укрсоцбанка» (+5,38%).

Индекс ПФТС по итогам торгов вырос на 2,07% – до 388,08 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 501 млн грн.