Крупнейший держатель украинских облигаций считает, что риск дефолта страны низкий

Украина может получить финансовую помощь как от России, так и от Евросоюза, считает глава инвестиционного фонда Franklin Templeton Investments Марк Мобиус.

Фонды группы Templeton - крупнейшие держатели украинских гособлигаций, в их портфелях собраны бумаги примерно на $7 млрд.

"Украина должна поддерживать хорошие отношения с Россией, в то же время налаживая торговые отношения с ЕС и США. Умные политики в Украине осознают, что им придется удовлетворить обе стороны", - заявил Мобиус ИТАР-ТАСС.

Он оценил риск дефолта по долговым обязательствам Украины как низкий, однако отказался давать какие-либо советы относительно покупки или продажи украинских долговых бумаг.

Фонды группы Franklin Templeton с начала 2014 года потеряли на вложениях в украинские бонды более $500 млн, свидетельствует статистика FactSet.

Доходность госбондов Украины в течение нескольких недель неуклонно росла, а их стоимость падала на фоне политической неопределенности в стране.

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После отстранения президента Украины Виктора Януковича от фактического управления, а также заявлений Европарламента о готовности предоставить Украине финансовую помощь в размере $20 млрд, доходности евробондов с погашением в июне упали почти вдвое - с 33,9 до 17,34% годовых.

Рост процентов по бондам отражал опасения инвесторов относительно политической неопределенности в Украине, которая сопровождалась кровопролитными столкновениями сторонников оппозиции с отрядами милиции.