На украинском фондовом рынке снижение

На украинском фондовом рынке на торгах в четверг наблюдается снижение – индекс украинских акций UX снизился по состоянию на 11:15 на 1,36% - до 1105,36 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 4,4 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 3 млн грн. Лидерами снижения выступили акции Енакиевского метзавода (-5,37%).

Индекс ПФТС снизился на 0,01% - до 388,02 пункта, общий объем торгов составил 1,4 млн грн.

На европейских торговых площадках также наблюдается незначительное снижение – индекс FTSE 100 снизился на 0,006%, индекс Dax – на 0,21%.

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