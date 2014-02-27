WIG-Ukraine снова рухнул почти на 6% за два дня

Индекс украинских компаний Варшавского фондовой биржи WIG-Ukraine после двух дней стремительного роста снова начал падать, продемонстрировав за последние два дня снижение на 5,7%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс на фоне девальвации украинской гривни, которая вчера на межбанке достигла исторического минимума на уровне 10,5 грн/долл., закончил вчерашние торги снижением на 4,3% после 1,5% минуса днем ранее.

В начале недели на открытии торгов доллар на украинском межбанке стоил 9,20 грн.

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WIG-Ukraine завершил вчерашние торги на уровне 428,76 пункта.

За последние два дня подешевели бумаги всех украинских компаний на Варшавской фондовой бирже за исключением сохранившей свою стоимость KDM Shipping (без учета спекулятивных акций).

Больше всего упали в цене бумаги Ovostar (-8%), IMC (-5,6%) и Kernel (-5,5%).

Главные индикаторы польского рынка потеряли за последние два дня примерно 1,3%.

Как сообщал УНИАН, в прошлую пятницу WIG-Ukraine, который днем ранее обновил свой исторический минимум на уровне 402,52 пункта, выстрелил на фоне новости о подписании соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине более чем на 6%.

В понедельник индекс продолжил рост, поднявшись еще на 5,7%

На Варшавской фондовой бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых – на альтернативной площадке для меньших эмитентов NewConnect.