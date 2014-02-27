Минфин готов снизить стоимость привлечения займов на внутреннем рынке - эксперт

Вчерашний аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) свидетельствует о желании Министерства финансов снизить стоимость новых привлечений и о готовности Национального банка поддерживать спрос на первичном рынке на таких условиях, говорится в отчете группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU), текстом которого располагает УНИАН.

Как отметили эксперты, спрос на аукционе был представлен всего одной заявкой, и вполне возможно, со стороны банка при поддержке его ликвидности Национальным банком Украины.

«Доходность, с которой была подана заявка, а именно 11,50%, на 275 б.п. ниже доходностей, по которым размещались аналогичные инструменты раньше. Аукцион свидетельствует, в первую очередь, о желании Минфина снизить стоимость новых привлечений, и о готовности НБУ поддерживать спрос на первичном рынке на таких условиях», - говорится в отчете.

По мнению ICU, в ближайшее время изменение политики Минфина по привлечению внутренних займов маловероятно, и преимущественным ориентиром будет оптимизация затрат по обслуживанию долга.

Как сообщал УНИАН, Минфин на внеплановом аукционе по размещению ОВГЗ 26 февраля привлек в госбюджет 1,5 млрд грн на 5 лет под 11,5% годовых по единственной поданной заявке. Ранее размещение 5-летних облигаций в течение длительного времени проводилось под 14,25% годовых, таким образом, стоимость займов для Минфина снизилась на 2,75 п.п.

Напомним, что плановый аукцион Минфина по размещению ОВГЗ во вторник, 25 февраля, не состоялся, и Минфин объявил о проведении внепланового аукциона в среду, 26 февраля. Также Минфин намерен провести еще одни внеплановый аукцион сегодня, 27 февраля, и предложить инвесторам 5-летние ОВГЗ в национальной валюте.

По состоянию на 26 февраля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 269,458 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 161,450 млрд грн, в собственности банков - 83,046 млрд грн, нерезидентов - 13,565 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.