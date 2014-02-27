Банк «Первый» приобрела группа иностранных инвесторов

Группа иностранных инвесторов во главе с господином Роджером Мэтьюзом (Roger Matthews) пробрела контрольный пакет акций банка «Первый», при этом «Банк Грузии» сохранил принадлежащий ему пакет акций в размере 19,395% уставного капитала, сообщается на сайте банка.

По информации банка, его новые владельцы намерены всесторонне способствовать дальнейшему динамичному развитию и укреплению финансового потенциала банка, значительно увеличить рост клиентской базы, расширить территориальную сеть, сформировать передовую модель продаж по мировым практикам. Прочие условия сделки и ее сумма не сообщаются.

По словам представителя новых акционеров банка, гендиректора страховой компании «Наста» Дмитрия Кравченко, все владельцы банка пришли к консенсусу в вопросе о необходимости дополнительных финансовых инвестиций в развитие банка с целью усиления его конкурентных позиций на финансовом рынке Украины.

Также сообщается, что страховая компания «Наста» стала стратегическим партнером банка.

«Дополнительные усилия топ-менеджмента и всего коллектива кредитного учреждения, стабильно входящего в первую сотню крупнейших банков Украины, при безусловном сохранении универсального характера этого финансового института, будут направлены на приоритетное и интенсивное внедрение самых современных технологий банковского дела, в первую очередь – мобильного банкинга и интернет-банкинга, оптимизацию банковской инфраструктуры, совершенствование управленческих процессов» - приводятся в сообщении слова первого замглавы правления банка Евгения Колуги.

Справка УНИАН. Банк «Первый» (ранее - «Акси Банк», «Универсальный банк развития и партнерства» и «БГ Банк») работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших финучреждений, занимая 61 место среди 180 банков с активами 2,894 млрд грн.

«Банк Грузии» (Bank of Georgia) – один из крупнейших коммерческих банков Грузии со штаб-квартирой в Тбилиси. Активы банка превышают 5 млрд долл. США, акции банка котируются на Лондонской фондовой бирже.

Страховая компания «Наста» - одна из крупнейших на страховом рынке Украины, основана в 2008 году, в Украине компания специализируется на розничном страховании.

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