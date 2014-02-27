Минфин привлек еще 1,5 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины второй день подряд проводит внеплановые аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и по итогам сегодняшнего аукциона, так же как и вчера, привлекло в госбюджет 1,5 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек в госбюджет 1,504 млрд грн в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 5 лет под 11,5% годовых по единственной поданной заявке.

Как сообщал УНИАН, Минфин на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа в среду, 26 февраля, привлек в госбюджет 1,5 млрд грн на 5 лет под 11,5% годовых по единственной поданной заявке. Ранее размещение 5-летних облигаций в течение длительного времени проводилось под 14,25% годовых, таким образом, стоимость займов для Минфина снизилась на 2,75 п.п.

Как отметили эксперты, изменение доходности подтверждает стремление Минфина снизить стоимость новых займов и готовность Нацбанка поддерживать спрос на первичном рынке ОВГЗ на таких условиях.

По состоянию на 26 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 269,458 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 161,450 млрд грн, в собственности банков - 83,046 млрд грн, нерезидентов - 13,565 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 24 февраля, с начала года в госбюджет поступило 7,201 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 10,255 млрд грн, на обслуживание госдолга - 4,549 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.







