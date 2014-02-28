Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне ССС

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте "ССС", говорится в сообщении агентства, передает Прайм.

При этом долгосрочный РДЭ в местной валюте был подтвержден на уровне "В-" с негативным прогнозом.

Страновой потолок подтвержден на уровне "ССС", а краткосрочный в иностранной валюте - на преддефолтном уровне "С".

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Fitch отмечает, что политические риски на Украине сохраняются на высоком уровне и произошедшая смена власти может иметь различные последствия.

"Возможности Украины по получению внешнего финансирования во многом будут зависеть от того, как скоро будет сформировано правительство, пользующееся поддержкой населения, и принята согласованная экономическая программа", - отмечают аналитики Fitch.

Агентство отмечает, что политическая неопределенность на Украине снизила доверие к гривне и курсовой политике. Обесценение валюты, по мнению аналитиков, поможет сгладить внешние факторы, но обменный курс увеличит риски финансовой нестабильности, особенно если внешнее финансирование не будет получено своевременно.

Отмечается, что отношения с Россией, крупнейшим торговым партнером Украины, стали более прохладными. В конце прошлого года РФ приняла решение вложить в еврооблигации Украины до 15 миллиардов долларов. Вскоре был выкуплен первый транш на 3 миллиарда долларов. Однако покупка второго транша - на 2 миллиарда долларов - была отложена из-за смены власти.

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