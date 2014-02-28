Американский индекс S&P 500 достиг исторического максимума

Американский индекс Dow Jones по итогам торгов в четверг, 27 февраля, вырос на 0,46% - до 16272,65 пункта, передает Bloomberg.

NASDAQ прибавил на 0,63%, до 4318,93 пункта.

Индекс S&P 500 увеличился на 0,49%, до 1854,29 пункта, что является историческим максимумом.

Рост индексов состоялся на фоне заявления главы Федрезерва Джанет Йеллен в сенате - ФРС продолжит снижать темпы выкупа активов в связи с укреплением экономики США.

S&P 500 – один из американских фондовых индексов. Он отражает список самых больших компаний в США (их 500), которые имеют наивысшую капитализацию. На сегодня он признан самым важным показателем рынка акционерных кампаний высокой капитализации. Все акции компаний, входящих в S&P 500, торгуются на самых крупных американских биржах. Рассчитывают S&P 500 с помощью капитализации.

Индекс Dow Jones является самым старым и самым значимым американским индексом фондовых бирж, он охватывает более 30 самых больших компаний США.

NASDAQ-100 показывает самые крупные выпуски нефтяных бумаг Штатов и других стран.

NYSE Composite показывает изменения всех акций, которые учитывает Нью-Йоркская биржа. Он является взвешенным по рыночной капитализации индексом.