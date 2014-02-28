Крупнейшая Bitcoin-биржа Mt Gox объявила себя банкротом

Юрист японской биржи Mt. Gox, на которой еще недавно проходило более 80% сделок с виртуальной валютой, объявил сегодня на пресс-конференции, что компания подает заявление о банкротстве с просьбой о защите от кредиторов, пишут "Ведомости" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Долг Mt. Gox составляет 6,5 млрд иен ($63,6 млн). В начале февраля биржа прекратила выдачу денег, ссылаясь на технические проблемы. Во вторник Mt. Gox остановила все операции, с ее сайта был удален весь контент, телефоны не отвечали. Марк Карпелес сообщил о выходе из совета директоров Bitcoin Foundation, лоббистской ассоциации на рынке виртуальной валюты. Это произошло после того, как блогер и торговец биткоинами Райан Селкис опубликовал документ о краже на бирже. По его утверждению, за несколько лет с биржи могло быть украдено 750 000 биткоинов (6% всех выпущенных в обращение).

Несколько инвесторов, у которых на Mt. Gox зависли биткоины, проводили пикет у офиса биржи, требуя вернуть им виртуальные деньги.

Курс биткоина, поднимавшийся на Mt. Gox выше $1200 в начале года, за несколько последних дней ее работы упал почти в 10 раз.

На следующий день после закрытия Mt. Gox генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихиде Суга заявил, что министерство финансов, полиция и Агентство финансовых услуг начали расследование по этому делу. Также стало известно, что в феврале прокуратура штат Нью-Йорк направляла Mt. Gox требование о предоставлении информации.

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