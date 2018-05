Богатейший человек Азии выводит свою компанию на IPO

Гонконгский конгломерат Hutchison Whampoa Ltd., который принадлежит богатейшему человеку Азии Ли Ка-Шин, намерен в 2014 году провести первичное размещение акций дочерней компании A.S. Watson & Co., контролирующей более 10 тыс. магазинов розничной торговли в 33 странах мира, передает Вести.Экономика.

Ли намерен провести IPO в Гонконге и еще на другой бирже. Цена Watson, владеющей продуктовыми магазинами и аптеками по всему миру, может дойти до $20 млрд.

Более того, Ли Ка-Шин отметил, что зарубежные газеты неверно публикуют данные о его состоянии.

В рейтинге миллиардеров, составляемом агентством Bloomberg, бизнесмен занимает 22-ю позицию, а личное состояние оценивается в $29,2 млрд.