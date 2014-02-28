Богатейший человек Азии выводит свою компанию на IPO
14:07, 28 февраля 2014Фондовый рынок
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Ли Ка-Шин намерен провести IPO в Гонконге и еще на другой бирже
Богатейший человек Азии выводит свою компанию на IPO / Reuters
Гонконгский конгломерат Hutchison Whampoa Ltd., который принадлежит богатейшему человеку Азии Ли Ка-Шин, намерен в 2014 году провести первичное размещение акций дочерней компании A.S. Watson & Co., контролирующей более 10 тыс. магазинов розничной торговли в 33 странах мира, передает Вести.Экономика.
Ли намерен провести IPO в Гонконге и еще на другой бирже. Цена Watson, владеющей продуктовыми магазинами и аптеками по всему миру, может дойти до $20 млрд.
Более того, Ли Ка-Шин отметил, что зарубежные газеты неверно публикуют данные о его состоянии.
В рейтинге миллиардеров, составляемом агентством Bloomberg, бизнесмен занимает 22-ю позицию, а личное состояние оценивается в $29,2 млрд.
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