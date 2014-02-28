Испания начала процесс приватизации крупнейшего банка страны

Правительство Испании начало приватизацию национализированного ранее банка Bankia, передает «Газета.Ru» со ссылкой на AFP.

Объем первоначального предложения акций составил 7,5%. В целом государство намерено продать не более 18% банка, чтобы сохранить контроль над ним.

Испанскому правительству принадлежат 68% банка. Ранее государство вложило €18 млрд, чтобы спасти кредитную организацию от краха.

В настоящее время крупнейший банк Испании вновь стал получать прибыль, его акции выросли в цене на 29%.