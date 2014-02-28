Минфин в марте намерен провести 4 аукциона по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины планирует провести четыре аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в марте текущего года, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, аукционы планируется провести 4, 11, 18 и 25 марта. На каждом из аукционов инвесторам будут предложены облигации в гривне сроком обращения 5 и 7 лет. Помимо этого, на первом и третьем аукционе, 4 и 18 марта, Минфин предложит гривневые облигации сроком обращения 3 и 9 месяцев, а также 2-летние валютные ОВГЗ. На втором и четвертом аукционе, 11 и 25 марта, - гривневые облигации сроком обращения 12 месяцев, в то время как валютные облигации размещать не планируется.

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Как сообщал УНИАН, Минфин провел в феврале пять аукционов по размещению ОВГЗ, в ходе которых в госбюджет привлечено 6,615 млрд грн, в то время как облигации в валюте не размещались.

По состоянию на 28 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 275,654 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 162,950 млрд грн, в собственности банков - 86,988 млрд грн, нерезидентов - 14,220 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 24 февраля, с начала года в госбюджет поступило 7,201 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 10,255 млрд грн, на обслуживание госдолга - 4,549 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.