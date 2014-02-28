Нацкомиссия по ценным бумагам создала новое подразделение по надзору

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) создано отдельное структурное подразделение - Управление пруденциального и консолидированного надзора, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в комиссии, ключевыми заданиями, которыми будет заниматься управление, является, прежде всего, создание системы пруденциального надзора, надзора на консолидированной и субконсолидированной основе за небанковскими финансовыми группами и их подгруппами и пр.

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По информации НКЦБФР, управление возглавила Татьяна Тисминецкая, ранее работавшая на должности начальника отдела анализа и методологического обеспечения надзора за участниками фондового рынка Департамента по вопросам контрольно-правовой работы комиссии.

В подразделение входят отдел методологии пруденциального и консолидированного надзора и отдел обеспечения пруденциального надзора и управления рисками.