Индекс РТС обвалился до минимума с сентября 2009 года на фоне ситуации в Украине

08:47, 03 марта 2014
Фондовый рынок
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Российский фондовый рынок обвалился на фоне ситуации в Украине

На фоне ситуации в Украине рухнули основные российские индексы / REUTERS

Индекс РТС на торгах в понедельник, 3 марта, обвалился ниже психологической отметки 1200 пунктов, до минимума с сентября 2009 года на фоне обострения ситуации на Украине.

На 10.25 мск падение индекса составило 7,70%, он упал до 1169,88 пункта. Индекс ММВБ снизился на 6,57% - до 1349,25 пункта, торгуется на уровнях июня 2013 года, предает ПРАЙМ.

Московская биржа заявила: в случае, если текущее значение индекса будет изменяться более, чем на 25%, торги на фондовом рынке будут приостановлены до конца дня.

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