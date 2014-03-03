Индекс РТС обвалился до минимума с сентября 2009 года на фоне ситуации в Украине

Индекс РТС на торгах в понедельник, 3 марта, обвалился ниже психологической отметки 1200 пунктов, до минимума с сентября 2009 года на фоне обострения ситуации на Украине.

На 10.25 мск падение индекса составило 7,70%, он упал до 1169,88 пункта. Индекс ММВБ снизился на 6,57% - до 1349,25 пункта, торгуется на уровнях июня 2013 года, предает ПРАЙМ.

Московская биржа заявила: в случае, если текущее значение индекса будет изменяться более, чем на 25%, торги на фондовом рынке будут приостановлены до конца дня.