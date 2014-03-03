Индекс РТС обвалился до минимума с сентября 2009 года на фоне ситуации в Украине
08:47, 03 марта 2014Фондовый рынок
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Российский фондовый рынок обвалился на фоне ситуации в Украине
На фоне ситуации в Украине рухнули основные российские индексы / REUTERS
Индекс РТС на торгах в понедельник, 3 марта, обвалился ниже психологической отметки 1200 пунктов, до минимума с сентября 2009 года на фоне обострения ситуации на Украине.
На 10.25 мск падение индекса составило 7,70%, он упал до 1169,88 пункта. Индекс ММВБ снизился на 6,57% - до 1349,25 пункта, торгуется на уровнях июня 2013 года, предает ПРАЙМ.
Московская биржа заявила: в случае, если текущее значение индекса будет изменяться более, чем на 25%, торги на фондовом рынке будут приостановлены до конца дня.
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