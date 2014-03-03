Падение рынка акций РФ превысило 10%

Индекс РТС просел на 10,74% до 1131,15 пункта. Индекс ММВБ обвалился на 9,52% до 1 313 пункта, передает ИТАР-ТАСС.

Суммарная капитализация компаний, входящих в расчет индекса ММВБ, в пятницу составляла около 18,368 трлн рублей, напоминает главный стратег БКС Максим Шеин. Соответственно, потери рынка достигают 1,8 трлн рублей.

В минувшие выходные Россия объявила о возможном использовании вооруженных сил на территории Украины для защиты граждан РФ, соотечественников и военнослужащих, находящихся в Крыму.

"Российские войска остаются на своих позициях, но Россию уже обвиняют в агрессии. В подобной ситуации сложно ждать какого-либо позитивного движения на российском рынке, да и рубль вряд ли удержится на текущих позициях", - отмечает аналитик брокерского подразделения "Открытия" Андрей Кочетков.

Капитализация "Газпрома", транспортирующего газ в Европу через Украину, в понедельник утром снизилась на 9,55% (около 300 млрд рублей). Накануне газовая монополия объявила, что Украина может лишиться согласованной ранее скидки на поставки газа. Заявление последовало за ростом политической напряженности в Крыму.

"Роснефть" теряет 4,5% стоимости, "ЛУКОЙЛ" и "Сургутнефтегаз" - более 7%. Энергетический холдинг "Интер РАО", ориентированный на реализацию зарубежных проектов, стал одним из лидеров падения - его акции опустились на 8,6%.

Бумаги ведущих госбанков тоже падают: Сбербанка России - на 9,39%, ВТБ - на 8,26%.

"Решение о введении российских войск в Крым может вызвать обострение геополитической напряженности, привести к экономической изоляции России и серьезным экономическим последствиям", - объясняет Олег Шагов из Промсвязьбанка. А трейдер "Альфа капитала" Вячеслав Силаев не ждет улучшения, пока не "улягутся страсти, и ситуация на Украине не приобретет определенность".

Кочетков не исключает резкого снижения индексов и сильного ослабления рубля в течение недели. "Уровень в 40 рублей за доллар уже не кажется недостижимым", - считает он. Но в течение месяца ситуация может стабилизироваться, надеется аналитик "Финама" Антон Сороко.

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