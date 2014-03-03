Украинские акции на Варшавской бирже за месяц упали на 13%

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинский индекс просел на фоне более 7% процентного плюса "голубых фишек" польской биржи и почти 6% роста индикатора широкого рынка WIG.

WIG Ukraine завершил торги пятницы, 28 февраля, на уровне 410,37 пункта, что всего на 8 пунктов выше достигнутого на предыдущей неделе исторического минимума.

В феврале подешевели акции всех украинских эмитентов, котирующихся на главной площадке Варшавской биржи (без учета спекулятивных бумаг), кроме производителя молочных изделий Milkiland, который увеличил капитализацию на почти 2%.

Лидерами падения оказались крупнейшие украинские компании на польской бирже - Astarta и Kernel, которые потеряли более 18% и почти 16% своей стоимости.

Бумаги других компаний снизились в цене от около 7 до 15%.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine закончил январь 4,5% снижением.

В WIG Ukraine, который был запущен с базовых тысячи пунктов, входят 11 компаний, котирующихся на главной площадке польского фондового рынка.

На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect.