Этот понедельник может стать «черным» для фондового рынка - эксперт

Понедельник, 3 марта, может стать «черным» для фондового рынка: украинский рынок акций открыл первую торговую сессию месяца на резко негативном внешнем фоне, сообщает в аналитическом отчете руководитель направления по работе с VIP-клиентами инвесткомпании Dragon Capital Вячеслав Орлюк.

По словам аналитика, выходящая сегодня макростатистика и корпоративная отчетность на ход торгов влияния не окажет. «Внимание инвесторов, и не только в нашей стране, будет сфокусировано вокруг дальнейшего развития ситуации в Крыму», - сказал эксперт.

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Как отмечается в отчете, эскалация противостояния в Крыму оказала негативное влияние на фондовый рынок России, который начал торговую сессию распродажами по широкому спектру бумаг. Незначительную поддержку российским площадкам могут оказать цены на нефтяные фьючерсы – баррель нефти марки Brent дорожает на 2%.

По состоянию на 14:30 индекс украинских акций UX снизился на 12,51% - до 979,16 пункта.