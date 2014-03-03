Украинские акции на Варшавской бирже рухнули на 16%

Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG Ukraine, просевший в прошлом месяце на 13%, в начале торгов понедельника на фоне захвата Крыма российскими войсками рухнул еще на 15,8%, достигнув нового исторического минимума ниже уровня 400 пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, к 11.15 по местному времени индекс, включающий акции 11 из 13 украинских эмитентов на польской фондовой бирже, достиг уровня 345,46 пункта.

Предыдущий минимум индекса был зафиксирован в феврале на уровне 402,52 пункта.

Украинский индикатор снижался на фоне негативной динамики основных индексов Варшавской биржи, которые к полудню теряли 4,5-4,8%.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы, также включающий украинских эмитентов, в начале сегодняшних торгов потерял около 2,5%.

Среди котирующихся на главной площадке Варшавской биржи больше всего подешевел входящий в число "голубых фишек" Kernel, бумаги которого достигли уровня 25 злотых за штуку (1 долл. = 3 злотых), что примерно на 20% меньше, чем на закрытии в пятницу. Акции компании последний раз стоили дешевле 30 злотых в июле 2009 года.

Акции других украинских компаний на главной площадке - без учета спекулятивных бумаг и сохранившего свою капитализацию на уровне пятницы KDM Shipping - подешевели в начале понедельника на 10-18%.

Объем торгов бумагами украинских компаний к 11.15 составил около 6 млн долл.

Польские СМИ отмечают, что снижение индексов в Польше и ряде других стран вызвано обвалом котировок на российском фондовом рынке, который произошел из-за военного захвата Россией украинской автономии Крым.

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Они также отмечают, что для того чтобы остановить обвал, центробанк Росси сегодня повысил учетную ставку до 7 с 5,5 процента, а также продал на межбанке для удержания курса рубля 10 млрд долл., или 2% своих официальных резервов.

Как сообщал УНИАН, украинский рынок акций в начале сегодняшних торгов к 10.30 обвалился на 10% на фоне падения на российском рынке утром на 6-7%.