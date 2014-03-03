Яценюк рассматривает возможность возобновления выпуска НДС-облигаций
Кабинет министров Украины рассматривает возможность выпуска облигаций
Кабинет министров Украины рассматривает возможность выпуска облигаций на сумму возмещений налога на добавленную стоимость, заявил в ходе заседания Европейской бизнес-ассоциации премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк подчеркнул, что речь идет не о казначейских векселях, а полноценных внутренних государственных обязательствах.
«Кабмин рассматривает возможность выпуска НДС-ОВГЗ, но не казначейских векселей. Речь идет о классических государственных облигациях», - сказал премьер-министр.
В то же время, Яценюк не назвал возможного объема выпуска облигаций, подчеркнув, что свое видение решения этого вопроса он представит в течение ближайших недель, как только будет назначен глава налоговой службы, и новый министр финансов войдет в курс дела.
Вместе с тем, Яценюк добавил, что Кабмин также прорабатывает возможность доведения уровня автоматического возмещения НДС до 90-95%.
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