Кабмин может продать компании "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины рассматривает возможность приватизации госпредприятий энергосектора на прозрачных аукционах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания Европейской бизнес-ассоциации.

«Я расскажу вам идею приватизации энергосектора на прозрачных аукционах - «Черноморнефтегаза» и других компаний, которые являются частью «Нафтогаза Украины», - сказал Яценюк, отметив, что приватизация таких предприятий будет способствовать преодолению коррупции в энергосекторе.

Кроме того, говоря о причинах, побудивших правительство говорить о приватизации в энергосекторе, премьер отметил, что НАК «Нафтогаз» на сегодняшний день является «грузом для бюджета и непрозрачным монстром».

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