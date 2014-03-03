Капитализация российского индекса ММВБ упала за день на $58 млрд

Бегство напуганных инвесторов из российских акций в связи с намерениями России ввести войска в Украину обрушило капитализацию бумаг, входящих в индекс ММВБ, на 58 млрд долл., что превысило размер всех трат на Олимпиаду в Сочи, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, капитализация индекса ММВБ к 17:00 по московскому времени достигла 18,4 трлн рублей , в то время как вечером пятницы еще была на уровне 20,5 трлн рублей, согласно данным Московской биржи.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник индексы российских акций упали более чем на 10% после того, как на выходных российский парламент разрешил президенту Владимиру Путину ввести войска в Украину.

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