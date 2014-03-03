Индекс Украинской биржи обвалился на 11,73%, индекс ПФТС - на 6,63%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 3 марта, обвалился на 11,73% – до 987,96 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 26,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,6 млн грн, на срочном рынке – 5,7 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Азовстали» (-13,15%), «Райффайзен Банка Аваль» (-12,49%), «Донбассэнерго» (-12,31%).

Индекс ПФТС по итогам торгов упал на 6,63% – до 367,30 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 208,3 млн грн.