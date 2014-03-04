Российские акции растут на фоне приказа Путина об окончании "военных учений"

Торги на Московской бирже сегодня начались с роста котировок акций большинства российских компаний, индекс ММВБ поднялся до отметки 1343,99 (+ 4,3%), индекс РТС подрос до уровня 1165 (+ 4,5%).

Подорожали акции ВТБ (+ 0,7%), "Газпрома" (+ 3,6%), "Газпром нефти" (+ 0,4%), "ЛУКойла" (+ 2,1%), "НОВАТЭКа" (+ 8,4%), "Норникеля" (+ 1,2%), "Роснефти" (+ 2,1%), "Ростелекома" (+ 1,9%), Сбербанка (+ 2,5%), "Сургутнефтегаза" (+ 2,4%), "Татнефти" (+ 1,4%), "ФСК ЕЭС" (+ 3%), сообщают Вести Экономика.

Рост российских индексов происходит на фоне приказа президента Владимира Путина об окончании военных учений.

Как сообщал УНИАН, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент РФ отдал приказ российским войскам и соединениям, принимавшим участие в военных учениях, возвращаться в места постоянной дислокации.

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В то же время, по информации Государственной пограничной службы Украины, скопление военной техники наблюдается на территории РФ вблизи границы с Харьковской, Луганской и Донецкой областями. Такие данные могут свидетельствовать о подготовке российской стороны к сухопутному вторжению, отмечают пограничники.

Напоминим, 26 февраля Путин поручил Министерству обороны РФ осуществить неожиданную комплексную проверку боеготовности Западного и Центрального военных округов.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, внезапная проверка боеготовности войск на западе и в центре России, «по большому счету», никак не связана с событиями в Украине.

Шойгу сообщил, что Минобороны РФ принимает меры по обеспечению безопасности объектов, инфраструктуры и арсеналов Черноморского флота.

По словам замминистра обороны РФ Анатолия Антонова, свыше 150 тыс. человек и почти 1200 единиц техники принимают участие во внезапной проверке войск Западного и Центрального военный округов. «Всего к проверке привлекается около 150 тыс. человек личного состава всех видов и родов войск. Будет задействованы до 90 самолетов, свыше 120 вертолетов свыше 880 военной техники, 80 кораблей и судов», - сказал Антонов, выступая перед военными атташе в Москве.