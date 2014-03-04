Украинский фондовый рынок начал торги вторника скачком вверх – индекс украинских акций UX по состоянию на 10:40 повысился на 5,50% - до 1042,31 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 2 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 1,7 млн грн.

Торги происходят только по части акций, входящих в индексную корзину; среди лидеров повышения акции «Укрнафты» (+5,14%).

Индекс ПФТС повысился на 0,29% - до 368,35 пунктов, общий объем торгов составил 203,5 млн грн.

Индексы европейских торговых площадок также повысились – индекс FTSE 100 повысился на 1,17%, индекс Dax – на 1%.

На российском фондовом рынке также наблюдается рост – индекс РТС вырос на 3,68%, индекс ММВБ – на 3,61%.

Читайте такжеЭтот понедельник может стать «черным» для фондового рынка - эксперт