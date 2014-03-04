Депутаты предлагают подчинить Фонд госимущества парламенту

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Фонде государственного имущества Украины" №4330 был зарегистрирован в ВР 28 февраля.

Инициаторами законопроекта стали народные депутаты Ксения Ляпина (фракция ВО "Батьківщина"), Анатолий Денисенко и Ирина Горина (фракция Партии регионов).

“Принятие законопроекта позволит Верховной Раде Украины осуществлять парламентский контроль за приватизацией государственного имущества”, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов, принятие такого законопроекта позволит устранить “ручное” влияние Президента и Кабмина, а также их вспомогательных органов и служб на процессы приватизации государственного имущества.

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Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами государственной собственности.

Согласно действующей редакции закона “О Фонде государственного имущества Украины", фонд ответственен перед Президентом Украины и руководствуется в своей деятельности в частности поручениями главы государства.