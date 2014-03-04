Рост украинского фондового рынка уже составил 7%

Украинский фондовой рынок значительно вырос в ходе торгов 4 марта – индекс украинских акций UX по состоянию на 14:15 вырос на 7% - до 1057,23 пунктов, сообщает сайт биржи.

Общий объем торгов на бирже составил 13,9 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 9,4 млн грн. Среди лидеров ценового роста – акции «Донбассэнерго» (+10,62%), «Укрнафты» (+10,51%), «Райффайзен Банка Аваль» (+9,41%).

Ощутимый рост наблюдается и на российском фондовом рынке. Так, индекс РТС вырос на 6,67%, индекс ММВБ вырос на 5,80%.

Как отмечают эксперты, причиной роста рынков могла стать появившаяся во вторник информация о возможности пересмотра Россией своих планов по эскалации конфликта с Украиной.

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